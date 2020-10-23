الجزائر.. تسجيل 8 وفيات و266 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية يوم الخميس، تسجيل 8 وفيات و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1888 والإصابات إلى 55357.

وسجلت السلطات الصحية 136 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض إلى 38618.

وتشير الأرقام المسجلة في الأيام الأخيرة إلى استمرار ارتفاع حصيلة الإصابات، مع تجاوزها عتبة الـ200 حالة يوميا.

المصدر: RT