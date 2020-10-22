بعد عريقات.. إصابة مسؤولين فلسطينيين كبيرين بكورونا

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، عن إصابته والوزير أحمد مجدلاني بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الأحمد على "فيسبوك": "تأكدت إصابتي والدكتور أحمد مجدلاني، بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص اعتيادي لنا بناء على موعد مسبق مع الرئيس محمود عباس".

تأكدت إصابتي والدكتور أحمد مجدلاني بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص اعتيادي لنا بناء على موعد مسبق مع الرئيس محمود عباس Опубликовано ‎عزام الأحمد Azzam al-ahmed‎ Четверг, 22 октября 2020 г.



وأضاف: "لا أشعر بأي أعراض للفيروس، وإصابتي تأكدت بناء على الفحص الذي أجريته، وسألتزم بالحجر الصحي وتعليمات الأطباء".

لا أشعر بأي أعراض للفيروس وإصابتي بكورونا تأكدت بناء على الفحص الذي أجريته، وسألتزم بالحجر الصحي وتعليمات الطبيب Опубликовано ‎عزام الأحمد Azzam al-ahmed‎ Четверг, 22 октября 2020 г.



وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قد نقل يوم الأحد الماضي إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.

المصدر: RT