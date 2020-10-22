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وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 221 ألف حالة

أخبار العالم العربي

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 221 ألف حالة
Reuters Brendan McDermid
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تجاوزت حصيلة الوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يوم الخميس، حاجز الـ221 ألفا.

وأفادت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدد الإصابات المسجلة بلغ حتى الآن ثمانية ملايين و312667 حالة، بينها 221438 وفاة.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية في البلاد على حدة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا بوباء كورونا في العالم.

المصدر: وكالة

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