واشنطن وأبو ظبي تعلنان إطلاق "حوار استراتيجي"

أصدرت حكومتا الإمارات والولايات المتحدة بيانا مشتركا اليوم الخميس، أعلنتا فيه إطلاق "حوار استراتيجي إماراتي أمريكي".

وجاء في البيان أن هذه المبادرة "دليل على الجهود المبذولة لكل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة من أجل تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليميين كشريكين في السلام."

ويشمل الحوار الاستراتيجي عددا من المجالات الرئيسية "من التنسيق السياسي والتعاون الدفاعي إلى التبادل الاقتصادي والثقافي، بهدف تعزيز المصالح السياسية المتبادلة، وحل القضايا الإقليمية، وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف".

كما يهدف الحوار إلى التأكيد على أهمية التنسيق الدفاعي بين الولايات المتحدة والإمارات "لردع التهديدات العسكرية من خلال التخطيط المشترك والتدريب والتمارين والتشغيل البيني للمعدات. كما يمكّن من تعميق وتوسيع العلاقات الدفاعية والاستخباراتية".

ولفتت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن إطلاق الحوار الاستراتيجي "يأتي في أعقاب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي بدعم من الولايات المتحدة، والصداقة بين الولايات المتحدة والإمارات في أعلى مستوياتها".

المصدر: "وام"