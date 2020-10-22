"رويترز": حزب مؤيد للسيسي في طريقه للسيطرة على البرلمان

أفادت وكالة "رويترز" بأن حزب "مستقبل وطن" المصري برز بوصفه القوة الرئيسية التي يرجح أن تنفذ برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الوكالة أن ناخبين وسياسيين يتوقعون أن يستفيد الحزب من تعديلات لقوانين الانتخابات ليحكم سيطرته على مجلس النواب.

وليس للحزب صلة رسمية بالسيسي، لكنه "يتعاظم" وفقا للوكالة، ويشير إليه كثيرون في المناطق الريفية والفقيرة على أنه "حزب الرئيس".

ومؤخرا، فاز الحزب بما يقرب من 75% من المقاعد المنتخبة في مجلس الشيوخ، وهو مجلس استشاري جرى استحداثه ويتألف من 300 مقعد من بينها 200 مقعد بالانتخاب و100 بالتعيين.

ووفقا لتعديلات قانونية أقرت مؤخرا، زادت نسبة المقاعد المنتخبة بنظام القوائم المغلقة إلى 50% من بين 568 مقعدا يجري انتخابها في مجلس النواب ارتفاعا من 20%.

وتفوز القائمة بكامل أعضائها إذا حصلت على أغلبية أصوات الناخبين ولا يفوز أي مرشح من أي قائمة منافسة بأي مقعد.

المصدر: "رويترز"