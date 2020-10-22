نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو روسيا لتقديم قروض لتنفيذ "المشاريع الاستراتيجية"

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي السفير الروسي في العراق مكسيم مكسيموف إلى بحث إمكانية تقديم روسيا قروضا للعراق لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وقال الكعبي في بيان صحفي خلال استقباله مكسيموف، إن ""روسيا تضطلع بدور مؤثر ومهم لدى منظمة (أوبك)، مما يجعلها ذات قدرة على التأثير في جانب إبداء التسهيلات الممكنة لزيادة سقف الصادرات النفطية للعراق لتمويل العجز المالي الحالي سيما بعد تخفيضه للإنتاج حسب الاجتماع الأخير لأوبك والذي التزمت فيه مؤخرا جميع الدول الاعضاء بما فيها العراق رغم الوضع المالي و الاقتصادي الذي يمر به".

ودعا الكعبي "إلى إمكانية قيام الحكومة الروسية بمساعدة العراق عبر تقديم القروض لتمويل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية في بغداد والمحافظات (الكهرباء/ السكن/ الماء / شبكات الصرف الصحي، وإبداء الدعم اللازم لتجاوز العراق للأزمة الاقتصادية والمالية الحالية)".

وطالب بضرورة العمل على عودة الطلبة العراقيين إلى روسيا بسبب الحاجة الماسة إلى تواصلهم مع جامعاتهم سيما وأن الكثيرين منهم لا يحصل على المعلومات الكافية عبر الإنترنت لسوء الخدمة في البلاد.

بدوره أعرب السفير الروسي عن "دعم حكومة بلاده لتسهيل مسألة زيادة الصادرات النفطية العراقية وتنشيط العلاقات على مختلف المستويات، وتفعيل الاجتماعات المتبادلة بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وأكد مكسيموف "دعم الشركات الروسية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المهمة في أنحاء العراق كافة".



المصدر: RT