مصدر أمني: باسيل يلعب دورا سريا كبيرا في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل

نقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن مصدر أمني كبير قوله، إن وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل يؤدي دورا سريا كبيرا في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود بينهما.

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وكشف المصدر أن باسيل عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين في دول مختلفة لبحث ملف الترسيم، وأنه تعهد بالحصول على موافقة "حزب الله" في هذا الشأن.

كما لفت المصدر إلى أن باسيل عمل مع الجانب الأمريكي على إبقاء الملف بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتابع الموضوع مع الأميركيين عبر وسطاء في واشنطن من أصول لبنانية.

المصدر: "مكان"