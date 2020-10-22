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وزير الاقتصاد الإسرائيلي يزور أبو ظبي الشهر المقبل لتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك

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وزير الاقتصاد الإسرائيلي يزور أبو ظبي الشهر المقبل لتوقيع اتفاقية للتعاون المشترك
Reuters
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أفاد موقع "i24 news" الإسرائيلي، بأن وزير الاقتصاد عمير بيرتس سيزور الإمارات الشهر المقبل، للتوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك بين وزارته ونظيرتها الإماراتية.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن بيرتس خلال اجتماعه مع نظيره الإماراتي عبد الله بن طوق المري الذي زار إسرائيل اليوم الخميس أمله، في أن يشكل الاتفاق الذي سيوقع مع الإمارات "انطلاقة هامة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين".

واعتبر بيرتس أن الاتفاق في حال وقع سيمهد إلى "إقامة مشاريع مشتركة بين الإمارات وإسرائيل، ويمكن أيضا إطلاق مشاريع ثلاثية مع الفلسطينيين. سيكون هذا بمثابة انطلاقة هامّة لاستئناف المفاوضات السياسية، لأن أي مشروع يحسن حياة الفلسطينيين سيقلل من دوافع العنف".

من جانبه رحب الوزير الإماراتي بفكرة المشاريع الثلاثية وقال: "دعونا نتغلب على العوائق السياسية ونعمل من أجل التقارب بيننا جميعا. دعونا نبني مشاريع من شأنها أن تجعل المنطقة أفضل لصالح أطفالنا وأحفادنا".

المصدر: i24

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