تسجيل حالتي وفاة و1578 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات
سجلت الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، حالتي وفاة و1578 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبهذه الحصيلة، ارتفع إجمالي الوفيات في الإمارات منذ بداية رصد الجائحة، إلى 474 حالة، فيما وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 120710 حالات.
آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كوفيد 19 في الإمارات— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) October 22, 2020
The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE#نلتزم_لننتصر#التزامك_حياتك#ملتزمون_يا_وطن#كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#we_commit_until_we_succeed#covid19#mohap_uaepic.twitter.com/rfbULDl0tE
كما أشارت وزارة الصحة إلى أنه تماثل للشفاء 1550 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 113364 حالة.
المصدر: "وام"