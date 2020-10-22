تسجيل حالتي وفاة و1578 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، حالتي وفاة و1578 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذه الحصيلة، ارتفع إجمالي الوفيات في الإمارات منذ بداية رصد الجائحة، إلى 474 حالة، فيما وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 120710 حالات.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أنه تماثل للشفاء 1550 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 113364 حالة.

المصدر: "وام"