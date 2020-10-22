"أبو هريرة".. الصندوق الأسود للإرهاب في قبضة الأمن التونسي

تمكن الحرس الوطني التونسي، في منطقة سوسة من إلقاء القبض على إرهابي معروف باسم "أبو هريرة" (55 عاما)، على ارتباط بتنظيم "القاعدة".

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ونقلت وسائل إعلام تونسية، الخميس، عن مصدر أمني قوله، إن معلومات وردت إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة تفيد بأن "أبو هريرة" متوجه من ولاية سيدي بوزيد إلى العاصمة تونس، فتم ضبطه داخل سيارة أجرة وتحويله إلى فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة ثم تم تسليمه إلى الوحدة المختصة للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة.

وذكر المصدر أن الإرهابي قام سنة 1998 بالمشاركة في خطف 17 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة وطالب ضمن تنظيم "القاعدة" الإرهابي بتحرير رهائن من التنظيم وقد قضى بعد ذلك 21 سنة سجنا باليمن.

المصدر: شمس أف أم