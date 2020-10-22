8 وفيات و506 إصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل 8 وفيات بفيروس كورونا، و506 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إن عدد الوفيات الإجمالي في الأراضي الفسطينية منذ بداية الجائحة بلغ 498 وفاة، فيما وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 60164 إصابة.

وذكرت أنه سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 609 حالات تعاف، ما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين في فلسطين إلى 52962.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة مي الكيلة إلى وجود 34 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: معا