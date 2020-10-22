الكاظمي يلتقي نظيره البريطاني في آخر محطاته الأوروبية

التقى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، نظيره البريطاني بوريس جونسون، وبحثا العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن "الكاظمي التقى في لندن رئيس الحكومة البريطانية وجرى خلال اللقاء تأكيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين".

وبحسب البيان، أشاد الكاظمي "بدور المملكة المتحدة في دعمها المتواصل للعراق".

من جهته عبر جونسون عن "أمنياته للعراق بالأمن والازدهار والعمل على استتباب الأمن والاستقرار".

وأشاد رئيس الحكومة البريطانية بـ"جهود العراق في محاربة داعش"، كما وصف العلاقة بين البلدين بـ"علاقة صداقة وتحالف".

المصدر: RT