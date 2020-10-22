كتلة "حزب الله" البرلمانية لم تسم الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة

أعلنت كتلة "حزب الله" البرلمانية، الخميس، أنها لم تسم أحدا لرئاسة الحكومة، في إطار الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها الرئيس اللبناني ميشال عون مع الكتل النيابية.

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وقال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، بعد لقاء الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا، إن "الكتلة لن تسمي أحدا" وأضاف: "مثلكم، نحن لم نتعب ولن نمل ولن نيأس، ولأن نجاح العملية السياسية في لبنان وتحقق مصالح لبنان في كل المجالات يتوقفان على هذا التفاهم، إن الكتلة لن تسمي أحدا لتأليف الحكومة".

وكان عون بدأ الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للوزراء، بعدما أدت خلافات على مدار أسابيع إلى تأخير الاتفاق على حكومة جديدة.

وقدم الحريري، نفسه كمرشح لتشكيل حكومة جديدة، يمكنها أن تنفذ خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لتطبيق إصلاحات تمهد لإطلاق المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان بشدة.

وبالإضافة إلى "حزب الله"، فقد أعلن أكبر حزبين مسيحيين في لبنان، "التيار الوطني الحر" بزعامة جبران باسيل، و"القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع عدم تسمية الحريري لتشكيل الحكومة.

ورغم ذلك، فإنه من المتوقع حصول الحريري على عدد كاف من الأصوات، ما لم تحدث عقبات في اللحظة الأخيرة.

المصدر: RT