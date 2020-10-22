مصر.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 20 دقيقة (صور وفيديو)
تعامدت الشمس، صباح اليوم الخميس، على وجه تمثال رمسيس الثاني في معبده الكبير بقدس الأقداس بمدينة أبوسمبل السياحية.
وتتكرر هذه الظاهرة الفلكية مرتين كل عام يومي: 22 أكتوبر، معلنة عن بدء موسم الفيضان والزراعة عند قدماء المصريين، و22 فبراير معلنة عن بدء موسم الحصاد.
#اليوم_السابع | #الأقصر تشهد ظاهرة فلكية تاريخية بتعامد الشمس على "قدس الأقداس"بـ #معبد_الكرنكhttps://t.co/BdtQT6eb3Mpic.twitter.com/iXIpXJP5fT— اليوم السابع (@youm7) December 22, 2019
وتسطع أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني داخل معبده في هذين اليومين من العام، مخترقة مسافة 60 مترا داخل المعبد لتصل إلى التمثال.
واستمر التعامد لمدة 20 دقيقة، قطعت خلالها أشعة الشمس مدخل المعبد لتصل إلى حجرة قدس الأقداس، لتتعامد على وجه تمثال رمسيس الثاني.
الحدث الأكثر ندرة وغرابة في التاريخ الفرعوني.. "تعامد الشمس" على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل، بعدسة كاميرا 24#فيديو24— فيديو 24 (@24Media_Video) October 22, 2019
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/PnJnhVzWMbpic.twitter.com/PxyoCqTtl2
بدء ظاهرة #تعامد_الشمس على قدس الأقداس بـ #ابوسمبلpic.twitter.com/wdlyRs0QER— اليوم السابع (@youm7) February 22, 2018
المصدر: وكالات