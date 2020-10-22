مصر.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني لمدة 20 دقيقة (صور وفيديو)

تعامدت الشمس، صباح اليوم الخميس، على وجه تمثال رمسيس الثاني في معبده الكبير بقدس الأقداس بمدينة أبوسمبل السياحية.

وتتكرر هذه الظاهرة الفلكية مرتين كل عام يومي: 22 أكتوبر، معلنة عن بدء موسم الفيضان والزراعة عند قدماء المصريين، و22 فبراير معلنة عن بدء موسم الحصاد.

وتسطع أشعة الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني داخل معبده في هذين اليومين من العام، مخترقة مسافة 60 مترا داخل المعبد لتصل إلى التمثال.

واستمر التعامد لمدة 20 دقيقة، قطعت خلالها أشعة الشمس مدخل المعبد لتصل إلى حجرة قدس الأقداس، لتتعامد على وجه تمثال رمسيس الثاني.

الحدث الأكثر ندرة وغرابة في التاريخ الفرعوني.. "تعامد الشمس" على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل، بعدسة كاميرا 24#فيديو24



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المصدر: وكالات