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مصر.. محاولة اغتيال فاشلة لأحد مرشحي انتخابات مجلس النواب

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مصر.. محاولة اغتيال فاشلة لأحد مرشحي انتخابات مجلس النواب
Reuters
صورة أرشيفية
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أطلق مجهولون النار على مرشح لانتخابات مجلس النواب المصري عن دائرة قوص في محافظة قنا، لأسباب غير معلومة.

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وتلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية المصري، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بمحاولة مجهولين اغتيال أشرف أبو الفضل، مرشح مجلس النواب عن دائرة مركز قوص ونقادة وقفط.

وأكد مصدر مقرب من المرشح أن أبو الفضل بصحة جيدة ولم يصب بسوء، مشيرا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة.

من جهته، قال المرشح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل حال، أهلي وأصحابي وأحبابي أؤكد لكم إني بخير وعافية، وما حدث لن ينال من عزيمتنا وإصرارنا على استكمال ما بدأنا، ويكفينا حب الناس والتفافهم حولنا ودمتم بخير".

المصدر: القاهرة

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