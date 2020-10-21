الجزائر.. مواجهات بين متقاعدي الجيش والشرطة

اندلعت اليوم الأربعاء مواجهات في مدينة قالمة الجزائرية بين متقاعدي ومعطوبي الجيش من جهة وقوات الشرطة من جهة أخرى.

وأشارت صحيفة "الخبر" إلى أن الاشتباكات بدأت أمام مقر ولاية قالمة، حيث كان منتسبو "تنسيقية متقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش" متجمعين منذ الصباح، قبل أن يتم تفريقهم من قبل قوات الأمن.

وتأججت المواجهات في بادئ الأمر إثر استخدام الشرطة للعصي وتبادل الرشق بالحجارة، ثم تطورت عبر شوارع المدينة باستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتسببت المواجهات في تحطيم بعض أبواب المرافق العامة وأجزاء من سيارات مركونة، كما خلقت حالة من الذعر وسط المواطنين الذين كانوا يجوبون شوارع المدينة.

يذكر أن متقاعدين ومعطوبين ومشطوبين من الجيش الجزائري ينظمون بشكل دوري وقفات احتجاجية للمطالبة بما يرون أنها "حقوق" حرموا منها، على غرار السكن والضمان الصحي.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية