نائبة عراقية تهدد باحتجاجات ما لم يلغ الكاظمي قرار يقرض الراغبين بالزواج من ثانية

طالبت النائبة في مجلس النواب العراقي، ريزان الشيخ دلير، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإلغاء قرار يُقرض الراغبين بالزواج من ثانية، وهددت باحتجاجات نسوية ضد القرار.

وقالت في بيان صحفي، إن "قرار مصرف الرشيد بشأن منح الموظف سلفة مالية في حال تزوج للمرة الثانية، هو تخبط إداري يجعل المرأة العراقية مستهدفة من قبل الحكومة عبر فوضى القرارات غير المدروسة تماما وانتهاكاً صارخاً لواقع المرأة".

وحملت شيخ دلير حكومة الكاظمي مسؤولية هكذا قرارات "مجحفة" بحق المرأة، وطالبته بالتدخل شخصيا وإلغاء القرار، وإلا ستكون هناك سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات تقودها المرأة في عموم العراق.

وشددت النائبة العراقية على ضرورة توجه المصارف الحكومية والخاصة نحو سياسة تشغيل المرأة ودفعها نحو النجاح من خلال القروض التي تنشئ من خلالها المشاريع الصغيرة بدلاً من جعلها بضاعة عبر قرارات مجحفة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصرف الرشيد العراقي، منح سلفة زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية.

المصدر:RT