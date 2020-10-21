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مطار السليمانية في كردستان العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية مع تركيا

أخبار العالم العربي

مطار السليمانية في كردستان العراق يعلن استئناف الرحلات الجوية مع تركيا
محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق - أرشيف
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أعلن مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق، استئناف الرحلات الجوية مع تركيا بدءا من الأسبوع المقبل، وبمعدل رحلتين أسبوعيا.

وذكرت إدارة المطار في بيان، أنه وفق رسالة إلكترونية أرسلتها الخطوط الجوية التركية إلى مطار السليمانية الدولي، فإنه من المقرر استئناف الرحلات الجوية بين الجانبين في 26 من شهر أكتوبر الحالي، مبينة أن الخطة المعدة حالياً، تقضي بتسيير رحلتين أسبوعياً بين مطار السليمانية وتركيا.

وكانت سلطة الطيران المدني في العراق، قد أعلنت في بيان لها يوم الخميس الماضي، استئناف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا، بعد تعليقها لأسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعلقت الرحلات الجوية بين العراق وتركيا، مطلع الشهر الجاري، بطلب من أنقرة، إثر تفشي فيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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