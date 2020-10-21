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الحكومة المصرية "قلقة" من ارتفاع الإصابات بكورونا

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية
Reuters
صورة أرشيفية
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن حكومته تنظر بعين القلق إلى ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في دول مجاورة.

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وأشار مدبولي إلى أن التقارير أظهرت أن أعداد المصابين تأخذ المنحى التصاعدي مرة أخرى، وهو ما يدعو إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية.

وحث على أهمية ارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، موجها بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، وذلك حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء المصري

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