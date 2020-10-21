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اتفاق تعاون بين طرفي النزاع في ليبيا لوضع ميزانية موحدة

أخبار العالم العربي

اتفاق تعاون بين طرفي النزاع في ليبيا لوضع ميزانية موحدة
Reuters
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أعلن أحمد معيتق، نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية، اليوم الأربعاء، عن تعاون الحكومة مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، لوضع ميزانية موحدة للبلاد قريبا.

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وأكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة، ستيفاني وليامز، في وقت سابق من اليوم، على توصل طرفي النزاع الليبي إلى سلسلة اتفاقات مبدئية في سبيل تسوية الأزمة.

وأشارت إلى أن الاتفاقات الجديدة، التي تم التوصل إليها بين الوفدين العسكريين من حكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات و"الجيش الوطني" بقيادة خليفة حفتر، في الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5 + 5) في جنيف، تشمل إعادة فتح الطرق البرية وخطوط الرحلات الجوية الداخلية، وتسهيل التواصل بين المناطق، بما يسمح بإيجاد حلول لقضية المعتقلين.

المصدر: وكالات

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