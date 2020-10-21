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مصر.. إحالة 3 متهمين بقتل الشابة مريم إلى محكمة الجنايات

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مصر.. إحالة 3 متهمين بقتل الشابة مريم إلى محكمة الجنايات
المتهمان بقتل الشابة مريم
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أمر النائب العام المصري أمس الثلاثاء بإحالة 3 معتقلين إلى محكمة الجنايات المختصة لاتهام اثنين منهم بقتل الشابة "مريم" عمدا في حي المعادي.

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حيث اندفع أحدهما تجاه الضحية مريم بالسيارة التي كان يقودها بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع صاحبه الآخر حقيبة من على ظهرها، وحاولت المجنى عليها التشبث بها، فسحلاها وصدماها بسيارة متوقفة في الطريق، ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة.

بينما اتهمت النيابة العامة المتهم الثالث باشتراكه مع الاثنين الآخرين عن طريق الاتفاق والمساعدة بارتكاب جريمة القتل، من خلال إمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، مع علمه بنيتهما الشريرة.

المصدر: RT

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