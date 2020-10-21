العراق.. مكتب المالكي يوضح حقيقة "عدم ترشحه" للانتخابات المقبلة

أصدر مكتب رئيس "ائتلاف دولة القانون" في العراق، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن الأنباء القائلة بـعدم ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكر مكتبه في رسالة توضيحية، أن "الأنباء المتداولة عن عدم ترشحه للانتخابات المقبلة غير صحيحة، وسيترأس المالكي قائمة الائتلاف لمرشحي بغداد في الانتخابات المبكرة 2021".

ويوم أمس استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون، عدنان الاسدي، امكانية ترشح رئيس الائتلاف نوري المالكي في الانتخابات المقبلة.

المصدر: RT