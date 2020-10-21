الجيش الصومالي ينفذ عمليات ضد "حركة الشباب"

أعلن الجيش الصومالي، يوم أمس الثلاثاء، عن قتل 19مسلحا من "حركة الشباب" الجهادية، في عملية عسكرية، بمحافظة باي، جنوب البلاد.

وأفاد قائد الجيش الصومالي، الجنرال أدوا يوسف راغي، في تصريحات لوسائل إعلام حكومية، بأن "القوات الصومالية ألحقت بالمتطرفين خسائر فادحة، خلال عملية عسكرية، ونجحت في تدمير معاقل كان مقاتلو حركة الشباب يختبؤون فيها".

وأشارت قيادة الجيش، في بيان لها، إلى أن "العملية جرت في منطقة تبعد 11 كم، شمالي مديرية دينسور، في محافظة باي، بجنوب الصومال، وأدت إلى مقتل 19 من مسلحي حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، واعتقال عنصرين اثنين منها".

ولفت البيان إلى "إحراق القوات لعربتين عسكريتين، كانتا تقلان مسلحين في صفوف حركة الشباب المتطرفة".

وتشهد الصومال ازديادا في العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الحكومة مؤخرا، في محاولة لدحر مسلحي "الشباب" في القرى والبلدات الجنوبية.

المصدر: "الأناضول"