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مسؤول صحة مصري يستشهد بأغنية لأم كلثوم لوصف جائحة كورونا!

أخبار العالم العربي

مسؤول صحة مصري يستشهد بأغنية لأم كلثوم لوصف جائحة كورونا!
Reuters
صورة أرشيفية/ مصر
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قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، مازحا إن موجة كورونا جاءت من أغنية أم كلثوم "عاوزة تحصل الموجة عشان تحصلها".

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وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن الموجة الثانية تعني "انخفاض أعداد الإصابات في الموجة الأولى لتعاود الارتفاع مرة أخرى".

وأوضح أن التبادل العلمي هو ما يفضي إلى التنبؤ بما سيحدث مستقبلًا، لذا فإن الدولة تواصلت مع عدد من الدول مثل الصين وأمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا، للاطلاع على ما يجري في هذه الدول، تحسبًا لأي تطورات.

المصدر: RT

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