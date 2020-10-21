 
مباشر

مسلحون يغتالون ضابطا عسكريا برتبة ملازم في عدن باليمن

أخبار العالم العربي

مسلحون يغتالون ضابطا عسكريا برتبة ملازم في عدن باليمن
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozi9

أكد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، اغتيال ضابط يمني برتبة ملازم، يدعى ناصر الفضلي، بواسطة مسلحين، في مديرية المنصورة بمدينة عدن، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

إقرأ المزيد
الجيش اليمني: الحوثيون يعدمون 3 جنود في الضالع
الجيش اليمني: الحوثيون يعدمون 3 جنود في الضالع

وأفاد المصدر بأن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية أطلقوا النار على الفضلي في تقاطع حي الكثيري، وأردوه قتيلا، قبل أن يلوذوا بالفرار. 

والقتيل ناصر الفضلي خريج كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم أول، وكان شابا يتصف بالأخلاق الطيبة، وفق شهادة أصدقائه وزملائه.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا