منظمات تركية تفتتح مركز "محمد مرسي" للأيتام بإدلب السورية

افتتحت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) بالتعاون مع جمعيتي "الفتح" و"أوزغور" التركيتين، مركز "محمد مرسي" لإيواء الأيتام وأسرهم، في ريف إدلب شمال غربي سوريا.

وأفادت جمعية الفتح في بيان، الثلاثاء، إن المركز المكون من 200 منزل، أنشئ في وسط منطقة "مشهد روحين" في ريف إدلب، مشيرة إلى أنه يضم مسجدا ومدرسة، والأبنية فيه مكونة من طابقين.

وأوضح رئيس الجمعية، يلماز بولاط، أن الأعمال مستمرة بشكل مكثف من أجل إعداد الأيتام في سوريا للمستقبل، حسبما أورده البيان.

وأكد أن العيش في المخيمات في سوريا أرهق الناس، لافتا إلى أن الظروف المعيشية السيئة المترافقة مع قدوم الشتاء ستزيد من معاناتهم.

وأضاف: "لكي نرفع هذا الضرر، أنشأنا هذه البيوت من الطوب في إدلب لتكون مسكنا دافئا تأوي إليه العائلات المتضررة من الحرب".

ولفت بولاط إلى أن المركز سيحتضن 450 يتيما مع أمهاتهم.

ويحمل المركز اسم الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي".

المصدر: الأناضول