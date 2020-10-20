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الجزائر تسجل 8 وفيات و223 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الجزائر تسجل 8 وفيات و223 إصابة جديدة بكورونا
Reuters RB/BRV
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و223 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1837 والإصابات إلى 54839.

وسجلت السلطات الصحية 131 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض إلى 38346.

وتشير الأرقام المسجلة في الأيام الأخيرة إلى ارتفاع طفيف في الإصابات، مع تجاوزها لعتبة الـ200 حالة يوميا.

المصدر: RT

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