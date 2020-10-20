المحكمة الجنائية: يجب أن يواجه البشير العدالة بشأن الجرائم في دارفور

أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، ضرورة أن يواجه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، العدالة فيما يتعلق بمزاعم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.

وقالت بنسودا للصحفيين خلال زيارة إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء، إن "مناقشات تجرى مع السلطات السودانية بشأن الخيارات المتعلقة بمحاكمة المشتبه بهم، ومنها إجراء محاكمة في السودان وإنشاء محكمة مختلطة".

وأضافت: "ننظر فيما هو ممكن، يجب أن يواجهوا العدالة جميعا دون مزيد من التأخير".

وتابعت: "أشعر بالتفاؤل بعد اجتماعات مع مسؤولين كبار من السلطات الانتقالية"، مرحبة بتأكيد الحكومة الانتقالية في السودان على "الدعم والتعاون".

وأصدرت المحكمة الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير و3 مشتبه بهم سودانيين آخرين، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

والبشير مسجون في الخرطوم منذ الإطاحة به في أبريل عام 2019 بعد احتجاجات استمرت شهورا.

المصدر: "رويترز"