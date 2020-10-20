وزارة الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 5 وفيات و1392 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 1392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 64336 حالة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي عن مستجدات الفيروس، بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 531، مشيرة الى أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية هو 643، من بينها 211 في العناية المركزة.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية