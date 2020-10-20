نتنياهو: دعونا الإمارات لفتح سفارة لها في تل أبيب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته قدمت دعوة للإمارات لفتح سفارة لديها في إسرائيل، موضحا أن المقترح ينص على إقامة بعثة دبلوماسية إماراتية في تل أبيب.

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وقال نتنياهو، في بيان مقتضب نشره اليوم الثلاثاء عقب استقباله وفدا إماراتيا: "متابعة لحديثي مع ولي عهد الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ومحادثات أجريت من قبل شخصيات أخرى، قدم اليوم ممثلو الإمارات دعوتهم لإسرائيل لافتتاح سفارة في أبو ظبي وبموازاة ذلك قدمنا لهم دعوة لافتتاح سفارة في تل أبيب".

وأضاف نتنياهو: "السلام بيننا يتقدم بوتيرة عالية في جميع المجالات، في العلاقات الخارجية وفي الاقتصاد. هكذا يبدو السلام مقابل السلام!".

ودعا وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، في وقت سابق من اليوم، في رسالة وصفت بالشخصية لنظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إلى فتح سفارتين في تل أبيب وأبو ظبي في أقرب وقت ممكن.

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ووقع الوفد الإماراتي الذي زار اليوم تل أبيب وضم وزيري المالية والاقتصاد، حمدان بن راشد آل مكتوم وعبدالله بن طوق المري، مع الجانب الإسرائيلي اتفاقات تشمل مجال الطيران وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات والعلوم والتكنولوجيا.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع إسرائيل ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الجانب الفلسطيني.

وتشمل قائمة الدول العربية التي أقدمت على تطبيع العلاقات رسميا مع إسرائيل بالتالي مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994) والإمارات والبحرين (عام 2020).

المصدر: RT + وكالات