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مصر تدين مقتل 8 أشخاص في محافظة صلاح الدين العراقية

أخبار العالم العربي

مصر تدين مقتل 8 أشخاص في محافظة صلاح الدين العراقية
Facebook@MFAEgypt
مبنى وزارة الخارجية المصرية
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أعرب أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، عن إدانة مصر للجريمة الإرهابية النكراء بخطف وقتل ثمانية مواطنين عراقيين في محافظة صلاح الدين.

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وعبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة العراق الشقيق، مؤكدا دعم مصر وتضامنها مع ما تتخذه الحكومة العراقية من إجراءات لمواجهة كافة صور الإرهاب، وفي سبيل الحفاظ على أمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه.

ناصر حاتم

المصدر: RT

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