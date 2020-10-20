نائب وزير الخارجية الأمريكي يرفض التعليق على "زيارة سرية" لمسؤول بالبيت الأبيض إلى سوريا

رفض ستيفين بيغين، نائب وزير الخارجية الأمريكي، التعليق على تقرير حول زيارة سرية لمسؤول كبير في البيت الأبيض إلى دمشق لإجراء محادثات مع السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد.

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وقال بيغين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء عبر الهاتف: "ما يتعلق بالسؤال حول دمشق فسأترك هذا الموضوع لمسؤولين آخرين في الإدارة".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد الماضي، استنادا إلى مصادر في إدارة الولايات المتحدة، أن نائب مساعد الرئيس الأمريكي، كاش باتيل، الذي يعد مسؤولا بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض، زار دمشق في أوائل العام الحالي لعقد اجتماعات سرية مع حكومة الأسد، من أجل تحقيق الإفراج عن مواطنين أمريكيين اثنين يعتبر أنهما محتجزان لدى سلطات البلاد.

وهذه الزيارة هي الأولى منذ نحو 10 سنوات لمسؤول أمريكي رفيع إلى سوريا، التي تمر بأزمة سياسية عسكرية حادة اندلعت عام 2011.

وقطعت الحكومة الأمريكية العلاقات الدبلوماسية مع سوريا عام 2012 ردا على "قمع المظاهرات" في البلاد، ومنذ ذلك الحين بذلت السلطات الأمريكية بقيادة الرئيس السابق، باراك أوباما، وخلفه، دونالد ترامب، جهودا كبيرة لعزل الحكومة السورية في الساحة الدولية وفرضت عقوبات واسعة على السلطات في دمشق.

المصدر: RT