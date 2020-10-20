وزير الصحة الأردني: دخلنا مرحلة الانتشار العشوائي للفيروس

أكد وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، الثلاثاء، أن المملكة دخلت مرحلة ما يسمى بـ"الانتشار العشوائي" لفيروس كورونا، مشددا على أن المواطن الأردني "شريك رئيسي" في التصدي للوباء.

وقال عبيدات، خلال مؤتمر صحفي، في دار رئاسة الوزراء، إن "الحكومة أخذت على عاتقها أن تكون شفافة، وأن تكون إجراءاتها مبنية على تجارب الآخرين الحقيقية".

وأضاف: "نسعى للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر".

وأشار، إلى أنه منذ 16 أيلول الماضي، دخل الأردن فيما يسمى بـ"مرحلة الانتشار العشوائي" للفيروس، وكان متوقعا أن يكون هنالك زيادة واضحة في عدد الحالات، وهذا ما حصل، مبينا أنه "أصبح هنالك تضاعف في عدد الحالات كل أسبوع في الأسابيع الثلاثة التي تلت ذلك التاريخ".

وقال: "وزارة الصحة درست ما هو موجود من قدرات لديها، وتبين أنه إذا لم تتخذ إجراءات معينة ربما نصل إلى أعداد قد لا نكون قادرين على التعامل معها".

وتابع: "دون إجراءات قاسية ربما ستكون هنالك ضغوطات كبيرة على الواقع الصحي الأردني".

وأشار عبيدات، إلى أنه سيتم شراء مخزون جديد بما يتعلق بمطعوم الإنفلونزا الموسمية.

وأوضح، أن "وزارة الصحة تتابع بشكل حثيث مع الشركات التي يؤمل منها إنتاج لقاحات فعالة لفيروس كورونا".

وسجل الأردن إجمالي إصابات بكورونا بلغ 40972، بالإضافة إلى 414 حالة وفاة بالفيروس.

المصدر: "خبرني"