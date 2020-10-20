المحكمة الدولية تحدد 4 نوفمبر موعد الجلسة التمهيدية الثالثة في قضية المتهم باغتيال الحريري

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين يعقد جلسة تمهيدية ثالثة في 4 نوفمبر، لاستعراض وضع ملف قضية سليم عياش، المتهم باغتيال رفيق الحريري.

وفي قرار تحديد الجدول الزمني الذي صدر اليوم، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أن الجلسة ستبدأ في ​الساعة​ العاشرة صباحا بتوقيت وسط ​أوروبا​ وستكون الجلسة علنية، غير أن القاضي قد يقرر تحويلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية.

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يذكر أن الجلسة التمهيدية الأولى في قضية عياش قد عقدت في 22 يوليو 2020، وعقدت الجلسة التمهيدية الثانية في 16 أيلول 2020. وعملا بالمادة 94 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، يدعو قاضي الإجراءات التمهيدية إلى عقد جلسة تمهيدية في خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع من تاريخ أول مثول للمتهم - أو ما يعادله في الإجراءات الغيابية.

وفي جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بتاريخ 18 أغسطس، للنطق بالحكم في قضية اتهمت أربعة أشخاص باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

كما أعلنت أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة "حزب الله" اللبناني أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية + RT