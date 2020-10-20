المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية: السودانيون المطلوبون للمحكمة يجب أن يحاسبوا

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن المشتبه بهم السودانيين المطلوبين للمحكمة يجب أن يواجهوا العدالة.

وجاءت تصريحات بنسودا خلال زيارتها للخرطوم اليوم الثلاثاء ولقائها برئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه في القصر الجمهوري.

وأضافت أن اللقاء بحث سبل التعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنها لمست خلال اجتماعاتها في الخرطوم استعداد ورغبة المسؤولين السودانيين في التعاون مع المحكمة الجنائية وإيجاد الطريقة المثلى لإنجاز هذا التعاون.

وتابعت: "لقد حصلت اليوم على تأكيدات من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ومعاونيه من أجل تحقيق العدالة لمصلحة الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور"، مشيرة إلى أن التعاون سيستمر بين الطرفين في هذا الصدد."

وكانت بنسودا وصلت مساء السبت إلى الخرطوم لبحث قضايا الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، ومسؤولين سابقين في نظامه.

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وتؤكد أنها لمست إستعداد ورغبة الحكومة السودانية للتعاون مع المحكمة https://t.co/bDavUzA8iO#سونا#السودانpic.twitter.com/duLH3BHurR — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 20, 2020

المصدر: وكالات