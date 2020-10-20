تسجيل اصابات بفيروس كورونا بين موظفي السفارة الفرنسية في بيروت

أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، أن عددا من موظفيها أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة في بيان أنه في إطار حملة فحوصات، تم اكتشاف عدة إصابات بكورونا بين الموظفين وعلى الإثر تم اتخاذ الإجراءات اللازمة سريعا تحت إشراف الأطباء الأخصائيين حفاظا على سلامة الجميع.

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وأكدت في بيان أن السفيرة آن غريو، بصحة جيدة حيث يعتبر الأطباء أنها قد تعافت، على أن تخضع لفحص جديد في الأيام المقبلة.

كما أكدت السفارة أن السفيرة الفرنسية تتابع عملها في قصر الصنوبر "مع احترام كامل لإرشادات الأطباء".

وجاء بيان السفارة، بعد أن تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن إصابة السفيرة الفرنسية الجديدة في لبنان​ آن غريو، ومستشارتها الأولى بالإضافة الى 15 موظفا، بفيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية