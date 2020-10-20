موقع إسرائيلي: تل أبيب والخرطوم على وشك الإعلان عن اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما

توقعت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في الأيام القليلة المقبلة.

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وأفاد موقع "i24 news" الإسرائيلي نقلا عن جهات إسرائيلية رفيعة، بأن يصدر إعلان رسمي عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان خلال الأيام القليلة القادمة.

وتوقعت هذه المصادر أن إعلانا كهذا على وشك أن يصدر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من ناحيته كشف مصدر في وزارة الخارجية السودانية أثناء حديث مع الإذاعة الإسرائيلية عن مؤشرات تدل على تفاهمات تمهيدية للبدء في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ومنها الإعلان الأمريكي عن رفع اسم السودان عن لائحة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت القائمة بأعمال وزير المالية في السودان هبة محمد علي، أن بلادها بدأت في تحويل مبلغ 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاِتهم، تطبيقا لمطالبة الرئيس ترامب أمس، مقابل رفع السودان من قائمة الإرهاب.

المصدر: "i24 news" الإسرائيلي