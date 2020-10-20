وفد من "حكومة الوفاق" في تونس لتباحث إعادة فتح معبر رأس الجدير

وصل وفد ليبي رفيع المستوى من "حكومة الوفاق" إلى تونس مساء الاثنين من أجل عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة التونسية الأربعاء، لتباحث سبل إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي.

وقال رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ السكروفي في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية": "إن الوفد الليبي الذي حل مساء أمس بتونس يتمثل في ممثلي وزارة خارجية الوفاق"، مضيفا أن وفدا ثانيا يمثل وزارة الصحة سيحل بدوره بتونس للغرض ذاته.

وأشار السكروفي إلى أن الوفد الليبي ويتقدمه وكيلا وزراتي الخارجية والصحة سيعقد الأربعاء، عقد جلسة عمل مع نظيره من الحكومة التونسية لتدارس سبل وآليات إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي بين البلدين ووضع بروتوكول صحي مشترك يمكن من إعادة فتح المعبر وفق الخطة الوطنية التونسية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن الإشكال في هذا الموضوع يتمثل أساسا في رفض الليبيين الخضوع للحجر الصحي الإجباري عند حلولهم بتونس، في حين تقر تونس هذا الإجراء على كل الوافدين إليها.

وتضغط بعض الجهات من بينها مجلس رجال الأعمال التونسيين والليبيين، في اتجاه إيجاد حل وسط لهذا الإشكال، من ذلك إقرار القيام بالتحاليل السريعة لفيروس كورونا بالنسبة للليبيين الوافدين إلى تونس.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية