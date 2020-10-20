إصابات كورونا في العراق ترتفع من جديد بتسجيل 3920 إصابة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الوزارة خلال الأيام الماضية أرقاماً "إيجابية" عندما فاقت حالات الشفاء على الإصابات، لكنها عادت لترتفع من جديد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها "سجلت 3920 إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 2602 حالة شفاء في جميع المحافظات العراقية".

وأضاف البيان أن الوزارة "سجلت 49 حالة وفاة خلال ذات المدة".

ومنذ ظهور الجائحة في العراق، بلغ عدد الإصابات 434598 إصابة، بينما حالات الشفاء بلغت 366134 حالة، أما الوفيات فبلغت 10366 حالة.

المصدر: RT