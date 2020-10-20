سوريا .. مرسوم رئاسي بتعيين رئيس جديد لجامعة دمشق

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتعيين محمد يسار عابدين ،رئيسا لجامعة دمشق، خلفا لمحمد ماهر قباقيبي

ويشغل عابدين منصب المدير العام للشركة العامة للدراسات الهندسية منذ مايو 2019، وهو عضو في الهيئة التدريسية في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق، وكان عميدا لها.

بكل أشكال التقدير تبارك الشركة العامة للدراسات الهندسية للدكتور محمد يسار عابدين تعيينه رئيساً لجامعة دمشق. ألف مبروك جامعة دمشق. تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للدراسات الهندسية‏ في الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠

المصدر: RT