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مجلس النواب اللبناني يرفع الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب

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مجلس النواب اللبناني يرفع الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب
Reuters AZIZ TAHER
رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري
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أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الثلاثاء، عن رفع الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب اللبناني في قصر الأونسكو، بعد 55 دقيقة من انعقادها، وذلك لعدم اكتمال النصاب.

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واستمرت الجلسة لنحو 55 دقيقة، تم خلالها انتخاب أميني سر، و3 مفوضين، وأعضاء اللجان، بدل النواب المستقيلين.

وانسحب نواب تكتل "الجمهورية القوية" من الجلسة، عند طرح قانون العفو العام، ما أدى إلى فقدان النصاب في المجلس، وبالتالي رفع الجلسة.

وقدم "تيار المستقبل" وعدة نواب لبنانيين، مشاريع عديدة لقانون العفو العام، حتى يتناسب مع مطالب الكتل النيابية اللبنانية الأخرى، ولكنها تلقت الرفض.

ويلقى قانون العفو العام معارضة من كل من تكتل "الجمهورية القوية" التابع لحزب القوات اللبنانية، وتكتل "لبنان القوي" التابع للتيار الوطني الحر.

المصدر: "الإعلام اللبناني"

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