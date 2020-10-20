أمير الكويت يكشف عن "سلاح الدولة الأقوى في مواجهة كافة الأخطار"

أكد أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة الالتزام بالدستور ودولة القانون والتمسك بالثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الوحدة الوطنية، والتضافر والتكاتف والتعاون كأسرة واحدة.

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وقال أمير الكويت في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي: "إن وحدتنا الوطنية أثبتت على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة كافة التحديات والأخطار والأزمات".

وشدد الأمير على استمرار البلاد على نهج ومسيرة ومبادئ الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، والالتزام بالديمقراطية منهجا، واحترام الدستور مبدأ، ودولة القانون والمؤسسات نظاما، والحرص على ترشيد الممارسات البرلمانية.

ودعا الأمير نواف الأحمد الناخبين الكويتيين إلى حسن الاختيار، "وأن تكون الفزعة للكويت والولاء لها أولا وأخيرا، ومتابعة أداء ممثلي الأمة وسلامة ممارساتهم البرلمانية، في تجسيد الرقابة الجادة والتشريع البناء، والالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا".

المصدر: وكالات