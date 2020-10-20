 
مباشر

مسؤول صحي مصري: 20% من المواطنين سيحصلون على لقاح كورونا

أخبار العالم العربي

مسؤول صحي مصري: 20% من المواطنين سيحصلون على لقاح كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
الإجراءات الصحية في مصر في ظل كورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oz9b

أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، عن أن 20% من المصريين سيحصلون على اللقاح ضد فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
مصر.. السيسي يطلب من الحكومة توفير ميزانية خاصة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا
مصر.. السيسي يطلب من الحكومة توفير ميزانية خاصة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

وقال خلال مؤتمر الجمعية العامة لأمراض الصدر والتدرن، إن "20% من المصريين تم تأمين حصولهم على لقاح فيروس كورونا المستجد".

وأفاد بأن الأولوية في توزيع هذا اللقاح ستكون للطواقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأمراض الصدر، والقلب، ونقص المناعة، إلى جانب الحوامل.

وأشار تاج الدين، إلى أنه تم استيراد 5 أضعاف النسبة التي تستوردها مصر سنويا من لقاح الأنفلونزا الموسمية، وذلك تزامنا مع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

المصدر: "RT"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا