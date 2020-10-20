وحدة لـ"الجيش الوطني الليبي" في استعراض للقوة القتالية

استعرضت إحدى وحدات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، قدراتها القتالية بمشاركة نحو 450 آلية وحوالي 2000 جندي.

وتظهر صور هذا الاستعراض العسكري الذي نفذه اللواء 128 معزز، عربات "تايوتا" مسلحة أدخلت عليها تعديلات مختلفة، وجهزت بمجموعة متنوعة من الأسلحة، مثل مدافع الدوشكا السوفيتية عيار 12.7 ملم، والصينية من طراز دابليو 85، ومدافع 14.5.

Plot twist.



They ran out of ammo before leaving Jufra and the mission got called off. pic.twitter.com/Uo0i1XEm4l — Libya Monitoring 🇱🇾 (@Libya_OSINT) October 18, 2020

كما شاركت في هذا العرض العسكري الذي شمل تنفيذ عمليات رماية، أعداد كبيرة من العربات المدرعة، وكذلك معدات ثقيلة مثل مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع عيار 122 ملم، ودبابات "تي – 55" من بقايا جيش النظام الليبي السابق.

LNA 128th Reinforced Brigade did a mega-parade recently. This former battalion has grown significantly in the last year, with training courses in Jordan for new recruits. #Libyapic.twitter.com/dZQlrr3dGu — Libya Monitoring 🇱🇾 (@Libya_OSINT) October 17, 2020

كما رصد خبراء وجود أنظمة إطلاق قذائف صواريخ متعددة محمولة على شاحنات، يعتقد أنها من طراز "في إن – 11".

المصدر: rg.ru