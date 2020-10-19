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الأمن العام اللبناني يعلن إصابة مديره العام بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الأمن العام اللبناني يعلن إصابة مديره العام بفيروس كورونا
Reuters
صورة تعبيرية
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، إصابة مديرها العام الذي يقوم حاليا بزيارة الى العاصمة الأمريكية واشنطن، بفيروس كورونا.

وذكرت المديرية في بيان أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أجرى فحص كوفيد-19 قبل مغادرته العاصمة الأميركية، وقد جاءت النتيجة إيجابية، مشيرة الى أنه "سيضطر إلى تأخير عودته إلى ​بيروت​، وإلغاء اجتماعاته التي كانت مقررة في العاصمة الفرنسية، مشيرة إلى أنه جرى التواصل معه "وهو في حالة صحية جيدة".

يذكر أن اللواء إبراهيم، غادر بيروت الى واشنطن وكان من المفترض أن يتوجه فيما بعد الى العاصمة الفرنسية باريس، في مسعى لحلحلة العقد التي تعترض تكليف رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة جديدة عقب فشل مصطفى أديب في تشكيل الحكومة.

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 المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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