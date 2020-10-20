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بومبيو: الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة لبنانية تكون ملتزمة وقادرة على تطبيق الاصلاحات

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بومبيو: الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة لبنانية تكون ملتزمة وقادرة على تطبيق الاصلاحات
AFP
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
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رحب وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ببدء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان، أن بومبيو استذكر خلال الاتصال الهاتفي، الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات 17 تشرين الأول.

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وأشار بومبيو إلى أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة لبنانية تكون ملتزمة وقادرة على تطبيق الإصلاحات التي يمكن أن تؤدي إلى فرص اقتصادية وحكم أفضل ووضع حد للفساد المستشري".

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية

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