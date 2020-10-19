حزب بارزاني لـRT: نترك للحكومة الاتحادية العراقية إجراءات التحقيق بحرق مقرنا

أكد مسؤول الفرع الخامس القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شوان محمد طه، اليوم الاثنين، أن حزبه ترك للحكومة الاتحادية في العراق إجراءات التحقيق بحرق مقر الحزب في بغداد.

وقال طه وهو مسؤول الفرع الذي تعرض للهجوم لـRT، إننا "نطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية بحق من قام بعملية حرق مقرنا، لأن هذه الجماعات استهدفت الدولة واستقرار العاصمة بغداد".

وأضاف: "نحن سنرفع دعوى قضائية ونترك الأمر للحكومة لمحاسبة هؤلاء".

وتعرض مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني إلى الحرق على يد جماعات "مؤيدة" للحشد الشعبي خلال مسيرة لها استهدفت الفرع الخامس للحزب في بغداد.

المصدر: RT