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نواب أوروبيون يحثون الاتحاد على خفض تمثيله في قمة مجموعة العشرين بالسعودية

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نواب أوروبيون يحثون الاتحاد على خفض تمثيله في قمة مجموعة العشرين بالسعودية
Reuters /FW1F/susan fenton
أعلام الاتحاد الأوروبي
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وقع 65 نائبا أوروبيا عريضة تطالب الاتحاد الأوروبي بخفض تمثيله في قمة مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل في الرياض، على خلفية مخاوف مرتبطة بـ"انتهاك حقوق الإنسان في السعودية".

وتأتي العريضة عقب توصية واسعة النطاق صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي تطالب بدورها بخفض التمثيل في قمة الرياض "لتجنب إضفاء شرعية على حكومة ترتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان عبر السماح لها باستضافة واحد من أبرز اجتماعات القمة في العالم".

وجاء في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: "يجب ألا نضفي شرعية على استضافة حكومة ترتكب انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان لأحد أهم اجتماعات القمة في العالم".

وتابعت الرسالة: "نناشدكم أن تعيدوا النظر في مشاركتكم في قمة مجموعة العشرين هذا العام وأن تنظروا في عدم المشاركة، وإلا الاستعاضة عنها بخفض مشاركة الاتحاد الأوروبي إلى مستوى وفد رسمي رفيع".

وتحض العريضة فون دير لايين وميشال في حال قررا المشاركة في القمة، على "طرح ملف حقوق الإنسان في صلب مناقشات مجموعة العشرين".

المصدر: "أ ف ب"

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