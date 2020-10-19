وزير الصحة السعودي: نتوقع عودة ارتفاع الإصابات بكورونا

توقع وزير الصحة السعودي، توفیق الربيعة، عودة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة خلال الأسابيع المقبلة ما لم يلتزم ويحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال توفیق الربيعة يوم الاثنين: "كما يلاحظ الجميع أن عددا من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا وأحد أسباب ذلك الرئيسية هو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو التهاون بلبس الكمامة وتغطية الأنف والفم، وعدم الالتزام بتقليل التجمعات ومنع المصافحة".

وتابع قائلا: وبناء على ما نراه في هذه الدول ونحن جزء من هذا العالم والتساهل لدينا في تطبيق الاحترازات، فإننا نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد في المملكة خلال الأسابيع القادمة ما لم يلتزم ويحرص الجميع على تطبيق الإجراءات الاحترازية والمساهمة في نشر ثقافة الالتزام والتي تساهم بشكل كبير في الوقاية من كورونا والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع".

وأفاد الربيعة: "نحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع لذا يجب أن نعمل على حث الجميع بالالتزام".

وصرح وزير الصحة قائلا: "أوجه النصيحة لكل من لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن وعددها أكثر من 230 عيادة بجميع مناطق المملكة، كما يتوافر أكثر من 20 محطة فحص بالسيارات لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، موضحا أن من لديه أي استفسار أو يرغب باستشارة طبية يمكنه الاتصال على "الرقم 937" على مدار الساعة.

إلى ذلك، بين الربيعة أن المملكة تجني حاليا ثمار الالتزام خلال الفترة السابقة بالاحترازات الصحية، حيث شهدت انخفاضا ملموسا في عدد الحالات بشكل عام والحالات في العناية المركزة بشكل خاص.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية