وزير الدفاع الإيراني: مستعدون لإبرام معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج العربية

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، استعداد بلاده لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج العربية.

وقال حاتمي، في حوار مع قناة "الجزيرة" نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، اليوم الاثنين، إن إيران "مستعدة لتوقيع معاهدات عسكرية وأمنية مع دول الخليج بشأن الاستقرار في المنطقة".

وأشار حاتمي إلى أن انتهاء حظر التسلح الدولي المفروض على إيران فرصة لاستيراد احتياجات بلاده من الأسلحة ونصدر أسلحتنا للآخرين".

وأضاف وزير الدفاع الإيراني مع ذلك: "لدينا توافقات مهمة مع روسيا والصين بهدف تطوير أنظمتنا الخاصة بسلاح الجو لمرحلة ما بعد انتهاء حظر التسلح".

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن إيران "حريصة على عدم إطلاق سباق تسلح يحول المنطقة إلى برميل بارود".

وتشهد منطقة الخليج منذ سنوات توترا متصاعدا بين إيران من جهة والسعودية وحلفائها بدعم من الولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث تتهم هذه الدول إيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط ودعم الإرهاب، الأمر الذي تنفيه طهران بشدة.

وسبق أن أكدت إيران ضرورة أن يتم ضمان الأمن في الخليج من قبل قوى المنطقة داعية دول جوارها العربية لتشكيل تحالف أمني.

المصدر: "الجزيرة" + "إرنا"